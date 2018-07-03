В Подмосковье сосед спас повисшую на балконе девочку

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Жуткую сцену, доведшую некоторых до сердечного приступа, наблюдали жители одного из районов Краснознаменска. Только мужество и неравнодушие людей позволило избежать страшной трагедии.

В Подмосковье сосед спас повисшую на балконе семилетнюю девочку. Ребенок, оставшись дома один, перегнулся через перила и сорвался. К счастью, девочке удалось ухватиться за ограждение и она повисла на высоте седьмого этажа. Жительницы соседнего дома сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как из соседней квартиры мужчина пытается перебраться к ребенку, но у него ничего не получается, так как балконы наглухо застеклены.

Судя по комментариям, внизу жители дома уже растянули покрывало, чтобы поймать на него девочку. Затем приехали спасатели и надули специальную подушку. Однако ребенка удалось спасти мужчине с нижнего этажа. Он открыл окно и, подхватив девочку, втянул ее внутрь. Медицинская помощь девочке не понадобилась, хотя она сильно перепугалась.