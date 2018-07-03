В Краснодаре эвакуированы посетители горящего ТЦ «Северяне»

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Спасатели продолжают ликвидировать возгорание на улице Уральской. Один человек вынесен с признаками сильной интоксикации угарным газом.

В Краснодаре в 15:29 поступила информация о пожаре в ТЦ «Северяне» по адресу Уральская, 210. Огонь охватил 800 кв. метров кровли здания. Горят складские помещения заведения, занимающегося продажей строительных и отделочных материалов и оборудования. Из горящего здания эвакуированы все посетители и сотрудники. На месте происшествия работают более 90 спасателей и 26 спецавтомобилей ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В полной готовности два вертолета МЧС. Есть опасность распространения очага на соседние здания.

Движение в городе затруднено - пожар стал причиной большой автомобильной пробки.