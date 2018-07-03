VistaNews.ru


Разгневанная тайка отрубила и выбросила в окно пенис неверного

Сегодня, 17:06

Девушка из Бангкока 30-сантиметровым ножом навсегда сделала своего супруга инвалидом. Теперь изменник точно не пойдет налево.

Ревнивая 24-летняя жительница Бангкока устала от бесконечных измен ее 40-летнего супруга, и решила действовать радикально. Узнав об очередной интрижке на стороне, разгневанная тайка схватила 30-сантиметровый тесак, и отрубила им пенис неверного, который сразу же выбросила в окно.

На задержании ревнивица рассказала, что они с супругом вместе продают овощи в киоске. Мужчина постоянно на ее глазах флиртовал с другими женщинами, игнорируя ее замечания. Тайка закрывала глаза на флирт супруга, однако интимную близость с другой простить не смогла. Реализовав свой страшный замысел в порыве гнева, она удовлетворенно наблюдала за его мучениями в луже крови в их спальне.

Испугавшись нечеловеческих криков, соседи вызвали полицию. Прибывшие правоохранители доставили пострадавшего и его детородный орган в коробке со льдом в ближайшую больницу, однако медики не смогли исправить ситуацию. На данный момент мужчина находится под пристальным наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает, разве что тяжелая моральная травма из-за расставания с важным органом.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Воронеже 16-летняя девушка дважды спасла мать от разъяренного отца

Аргентинка отрезала пенис обидевшему ее бойфренду

В Тульской области женщина зарезала супруга во время новогоднего застолья

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем