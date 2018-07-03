Разгневанная тайка отрубила и выбросила в окно пенис неверного

Сегодня, 17:06

Девушка из Бангкока 30-сантиметровым ножом навсегда сделала своего супруга инвалидом. Теперь изменник точно не пойдет налево.

Ревнивая 24-летняя жительница Бангкока устала от бесконечных измен ее 40-летнего супруга, и решила действовать радикально. Узнав об очередной интрижке на стороне, разгневанная тайка схватила 30-сантиметровый тесак, и отрубила им пенис неверного, который сразу же выбросила в окно.

На задержании ревнивица рассказала, что они с супругом вместе продают овощи в киоске. Мужчина постоянно на ее глазах флиртовал с другими женщинами, игнорируя ее замечания. Тайка закрывала глаза на флирт супруга, однако интимную близость с другой простить не смогла. Реализовав свой страшный замысел в порыве гнева, она удовлетворенно наблюдала за его мучениями в луже крови в их спальне.

Испугавшись нечеловеческих криков, соседи вызвали полицию. Прибывшие правоохранители доставили пострадавшего и его детородный орган в коробке со льдом в ближайшую больницу, однако медики не смогли исправить ситуацию. На данный момент мужчина находится под пристальным наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает, разве что тяжелая моральная травма из-за расставания с важным органом.