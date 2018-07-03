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«Режим ЧС»: Пожар в Канске тушит вертолет МЧС

Сегодня, 16:44

Площадь возгорания 700 квадратов. В любой момент могут объявить эвакуацию населения, местные жители собрали необходимые вещи и документы.

Как проинформировали сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в Канске пожар на заброшенном лесоперерабатывающем предприятии тушит вертолет. Спасатели объявили режим ЧС, в рамках которого местные жители собрали документы и ожидают возможного объявления об эвакуации.

Пожар начался в 16:21 по местному времени, к 20:00 площадь возгорания составила 700 квадратов. Отмечается, что само предприятие занимает только 500 квадратов. На месте инцидента работает специализированная техника в количестве 19 единиц, также вертолет. В МЧС рассказали, что пожар не угрожает жилым домам из-за безветренной погоды.

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