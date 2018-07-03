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Из-за вспыхнувшего огня рухнула главная башня Ижевского оружейного завода

Сегодня, 16:11

Башня одного из заводских корпусов лишилась шпиля. Он отвалился из-за вспыхнувшего пожара.

От руководителя пресс-службы Удмуртского ГУ МЧС Вероники Митрофановой стало известно, что спасатели уже ликвидировали возгорание. До очага возгорания добраться смогли не сразу и башня рухнула. Причина возгорания пока не ясна. На борьбу с огнем отправились 17 служащих и 5 единиц техники.

Пострадавшее от огня главное здание Ижевского оружейного завода построено на берегу городского пруда в начале 19 века и является историческим памятником архитектуры. Здание украшала башня из нескольких ярусов общей высотой 50 метров. Куранты на башне – это символ города. Завод не использует здание. Оно находится на балансе государства и уже давно требует ремонта.

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