В Ленинградской области в лесопосадке обнаружено тело мужчины

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Вчера, 2 июля, прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины в лесопосадке на станции «Кирпичный завод» в Ленинградской области. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов

Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области занимаются расследованием причин смерти мужчины, которого 2 июля нашли прохожие в леске неподалеку железнодорожной станции «Кирпичный завод». Известно, что на найденном мужчине не было одежды и тело уже начало разлагаться, что свидетельствует о том, что тело пролежало в данном месте уже давно. При предварительном осмотре тела, признаков насильственной смерти на нем не обнаружено.

На данный момент тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая и установит причины гибели. Сотрудники полиции предполагают, что мужчина умер в другом месте, а после его тело было доставлено в лесопосадку. По данному факту проводится расследование, полицейские пытаются идентифицировать мужчину. Предполагается, что его могут искать родные как без вести пропавшего.