«Селфи или смерть»: В Ярославской области подростка ударило током на мосту

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Парень находится в больнице в тяжелом состоянии, так как упал на рельсы. Инцидент произошел в Семибратово Ростовского района, полиция проводит проверку.

На сегодняшний день молодые люди ради удачного селфи готовы на все, забывая, что редкие кадры могут спровоцировать внезапную и глупую смерть. Так, в Ярославской области 16-летнего подростка ударило током на железнодорожном мосту, пролегающем через реку Устье. Там в погоне за крутой фотографией парень не заметил провод контактной сети и задел его, в результате сильный удар током сбросил парня на пути. Подросток был оперативно доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивают, как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственную проверку по факту ЧП с участием несовершеннолетнего, по итогам информационные письма будут направлены в профилактические структуры. Скорее всего, ожидается разговор с родителями.