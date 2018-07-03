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В Кисловодске пенсионерка погибла, упав на металлический штырь в своем огороде

Сегодня, 14:45

Трагедия случилась в минувшее воскресенье на Ставрополье. Следствие проводит проверку обстоятельств смертельного инцидента.

По предварительной версии, в Кисловодске 80-летняя пенсионерка погибла, упав на металлический штырь в собственном огороде. Одинокая женщина собирала урожай, споткнулась и была проткнута врытым в землю куском арматуры. Потерпевшая не могла громко позвать на помощь, поэтому постепенно истекла кровью. Соседи обнаружили мертвую женщину, лишь ближе к вечеру.

Несмотря на предварительную версию о несчастном случае, правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия. Соседи утверждают, что в последнее время пенсионерка часто болела, поэтому с трудом передвигалась по двору. Тем не менее, женщина старалась тщательно следить за огородом. Аналогичный случай произошел в июне в Свердловской области. Там мужчина упал на арматуру с крыши своего дачного дома.

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