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Жителю Саратовской области винт катера отрубил пол-лица

Сегодня, 12:50

Несчастный случай произошел в минувшие выходные. Только своевременная помощь очевидцев происшествия позволила избежать фатального исхода.

Жителю Саратовской области винт собственного катера отрубил пол-лица. Как сообщают свидетели, мужчина приехал в зону отдыха с компанией. Вначале было обильное застолье, а затем отдыхающие уже в сумерках решили устроить ловлю раков. Нетрезвый мужчина нырнул и попал под работающий на холостом ходу винт. Когда пострадавший выплыл, очевидцы с ужасом увидели вместо лица кровавое месиво.

На место происшествия были вызваны спасатели и медика. Мужчину без сознания госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение. В настоящее время, он находится в реанимационном отделении. Врачи борются за жизнь пациента. Однако не исключают, что пострадавший впоследствии может остаться инвалидом. Это не первый несчастный случай, произошедший в этом году во время отдыха на воде.

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