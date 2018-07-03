VistaNews.ru


В Москве погиб рьяный болельщик сборной РФ

Сегодня, 12:35

Он рухнул с Крымского моста, будучи в состоянии изрядного подпития. Мужчина «отпраздновал» победу над Испанией.

Это, конечно, выдающееся событие (в смысле победа), но в праздновании его нужно знать меру. В Москве трагически погиб изрядно рьяный болельщик сборной РФ.

Москвич, которому было 45 лет, так возрадовался победе сборной РФ, что «принял на грудь» намного больше, чем следовало.

При этом, болельщик погулял по всей Москве. Сначала он отметился в центре столицы. Затем продолжил празднование в Парке Горького. После этого он решил продолжить свой победный тур в районе Крымского моста.

Там он оказался около 8 часов утра. К тому времени рьяный болельщик придумал новый план, как можно оказать дополнительную поддержку сборной РФ. Видимо, в затуманенной алкоголем голове тормозов уже не было.

Мужчина залез на опору моста, где встал в полный рост и стал громко исполнять «кричалки». Равновесие его подвело.

Болельщик рухнул с высоты в несколько десятков метров. Удар об воду был такой силы, что он потерял сознание и утонул

Грустный вывод: следует опасаться всего чрезмерного, а болеть нужно горячо, но не смертельно. Никакой Мундиаль этого не стоит, даже домашний.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Не верящий в победу сборной России фанат на спор гулял голым

Китайский болельщик забыл в московском кафе сумку со 132 тыс. рублей

Фанат чуть не умер от инфаркта – он поставил 15 тысяч евро на победу Испании

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем