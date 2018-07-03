В Москве погиб рьяный болельщик сборной РФ

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Он рухнул с Крымского моста, будучи в состоянии изрядного подпития. Мужчина «отпраздновал» победу над Испанией.

Это, конечно, выдающееся событие (в смысле победа), но в праздновании его нужно знать меру. В Москве трагически погиб изрядно рьяный болельщик сборной РФ.

Москвич, которому было 45 лет, так возрадовался победе сборной РФ, что «принял на грудь» намного больше, чем следовало.

При этом, болельщик погулял по всей Москве. Сначала он отметился в центре столицы. Затем продолжил празднование в Парке Горького. После этого он решил продолжить свой победный тур в районе Крымского моста.

Там он оказался около 8 часов утра. К тому времени рьяный болельщик придумал новый план, как можно оказать дополнительную поддержку сборной РФ. Видимо, в затуманенной алкоголем голове тормозов уже не было.

Мужчина залез на опору моста, где встал в полный рост и стал громко исполнять «кричалки». Равновесие его подвело.

Болельщик рухнул с высоты в несколько десятков метров. Удар об воду был такой силы, что он потерял сознание и утонул

Грустный вывод: следует опасаться всего чрезмерного, а болеть нужно горячо, но не смертельно. Никакой Мундиаль этого не стоит, даже домашний.