В Сочи МЧС тушили горящее кафе «Рио»

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Пострадавших и жертв в ЧП нет. Инцидент зафиксирован в Адлере 3 июня на улице Чкалова.

Как проинформировали сотрудники ГУ МЧС Российской Федерации по Краснодарскому краю, сегодня, 3 июля, в Сочи пожарные тушили горящее кафе «Рио», расположенное в Адлере на улице Чкалова. Информация об инциденте поступила диспетчеру в 09:27, в результате оперативно выехали подразделения краснодарского МЧС. В 10:02 спасателям удалось локализовать пламя, полная ликвидация зафиксирована только в 11:09.

В рамках мероприятия по тушению принимали участие 67 единиц специализированной техники. Отмечается, площадь возгорания составила 300 квадратов, но угрозы распространения пламени на близлежащие здания не наблюдалось. Экспертам предстоит выяснить все причины и обстоятельства ЧП.