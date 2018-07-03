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Часто в жизни происходят случайные совпадения. Хорошо, когда их исход оказывается счастливым.

В Бишкеке женщине пришлось рожать на крыльце роддома. Посетители местных сетей сообщают, что врачи отказались её принимать.

Роды принимали женщины, оказавшиеся неподалёку. Они завершились благополучно, и в семье появился седьмой ребёнок.

Несколько иную информацию предоставила Раиса Асылбашева, являющаяся главным специалистом одного из управлений Минздрава.

С её слов, женщина прибыла к роддому, находясь в потужном периоде. То есть появление ребёнка на свет должно было состояться вот-вот.

В здании проходил ремонт, и строители поначалу просто не услышали стука в дверь. Поэтому роды начались на улице. После этого из роддома выбежали медики и оказали помощь в самом учреждении.

Женщина назвала неправдивыми сведения о том, что роженицу отказались принимать. Сейчас самочувствие матери и сына хорошее.

В то же время роддом, действительно, закрыт на ремонт и начнёт полноценно работать только 2 августа.

Кроме того, роженица за весь период беременности не вставала в Бишкеке на учёт.