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В Рязани автомобили сами удирают с эвакуаторов

Сегодня, 11:23

Происшествия на дорогах не являются чем-либо необычным. Однако, и они способны удивлять.

Как оказалось, в Рязани автомобили сами удирают с эвакуаторов. По крайней мере, именно это следует из размещённого в Сети ролика.

Инцидент в Рязани произошёл вечером 2 июля, когда уже начало темнеть. Эвакуатор перевозил легковушку. Внезапно она просто съехала с него.

Хорошо, что ехавшие сзади машины сумели уклониться от встречи с «беглянкой». Поэтому обошлось без ущерба.

Видимо, машина была просто плохо закреплена на платформе. Куда её везли, не сообщается.

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