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Внеплановую посадку в Москве совершил рейс Челябинск – Санкт-Петербург

Сегодня, 10:47

Совместный рейс авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», который следовал в Петербург совершил экстренную посадку в московском аэропорту. Причины посадки неизвестны, но экипаж сообщил, что причин для волнения нет.

Плохие погодные условия, которые наблюдаются по всей территории России стали причиной экстренной посадки рейса Челябинск – Санкт-Петербург не в пункте назначения, а в Москве. Рейс вылетел сегодня 3 июля в 05:30, на его борту находилась Татьяна Денисова – пресс-секретарь Упрдора «Южный Урал». На своей страничке в социальной сети она написала, что беспокоиться родным пассажиров не стоит, все находятся в безопасности. Необходимость смены аэропорта возникла из-за сложных погодных условий, дабы не подвергать людей опасности, диспетчера приняли решение о посадке борта в Москве.

На данный момент рейс Челябинск – Санкт-Петербург уже вылетел из Москвы в конечный пункт. Известно, что в столичном аэропорту совершило экстренную посадку еще несколько рейсов, которые следовали в данном направлении. Вылета пассажиры ожидали в здании аэропорта, где им предложили воду и напитки.

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