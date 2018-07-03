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В центре Петербурга в Малой Неве плавала отчлененная женская нога

Сегодня, 10:44

Судя по виду, конечность давно находилась в воде, ситуация попала на контроль полиции Василеостровского района.

Сегодня, 3 июля, местные жители Петербурга, будучи в центре города, заметили, что в Малой Неве плавала отчлененная женская нога. На место ЧП в оперативном порядке вызвали сотрудников правоохранительных органов. Инцидент зафиксирован на Морской набережной напротив дома №39 в воде Финского залива.

Конечность 36-го размера отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая позволит установить необходимые данные для расследования. Можно предположить, что будет открыто уголовное производство по факту жестокого убийства, на этот счет полицейские пока не дают комментариев.

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