Брошенные в Японии моряки Tredecim вернулись в Россию

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Российские моряки часто вынуждены наниматься на суда, ходящие под чужими флагами. Иногда – это более хороший заработок, иногда – проблемы.

Именно их и получили трое россиян, которых хозяин судна Tredecim «забыл» в порту Вакканай. Лишь с помощью генконсульства РФ брошенные судовладельцем в Японии моряки смогли вернуться в Россию.

Вчера поздним вечером их доставили на Сахалин.

Российские моряки работали на Tredecim, ходившим под танзанийским флагом и занимавшимся перевозкой грузов в акватории Японского моря.

В феврале судно, находясь в проливе Лаперуза, было повреждено. Его отбуксировали в Вакканай.

Основную часть экипажа отправили в Россию. На борту остались четверо моряков. Среди них три гражданина РФ и один с паспортом Украины. Время шло, а судовладелец «не проявлялся».

У моряков закончилось не только топливо, но и продукты. Зарплату им за весь этот период не выплачивали. Задолженность достигла 80 тысяч долларов. Попытки связаться с владельцем Tredecim ни к чему не привели. У одного из членов экипажа резко ухудшилось здоровье.

Тогда моряки обратились в генконсульство РФ в Японии. Сейчас они дома.

О судьбе украинца с Tredecim, не сообщается.

Ничего не известно также о состоянии здоровья заболевшего моряка.