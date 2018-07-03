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Ученые: Чернобыльские волки-мутанты угрожают Европе

Сегодня, 09:35

Это может спровоцировать рождение непредсказуемых мутаций. Молодые хищники уже покидают «мертвую зону».

Колумбийские ученые, представляющие Университет Миссури, заявляют, что чернобыльские волки-мутанты угрожают всей Европе.

После страшного взрыва на АЭС в 1986 году, который спровоцировал массовую эвакуацию людей, территория Припяти стала домом для многих представителей фауны, включая волков, рысей, кабанов и лошадей. Ученые надели на 2-летних волков ошейники с GPS и заметили, что они начали покидать «мертвую зону».

Отмечается, что плотность популяции в регионе превышает нормальные показатели в 7 раз.

Подобные перемещения могут распространить по Европе мутационные гены, ведь животные долгое время прожили в радиоактивных условиях и произвели там потомство. Рождение скрещенных волков является непредвиденным моментом и представляет собой потенциальную опасность.

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