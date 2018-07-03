"Инопланетяне близко": В небе Барнаула появился НЛО

Сегодня, 10:15

Тема "чужого" разума продолжает тревожить умы людей во многих странах мира. Тем более, что она постоянно подогревается достаточно непонятными явлениями, происходящими в разных уголках планеты.

Многие полагают, что инопланетяне снова проявили себя. В небе Барнаула, по их мнению, появился НЛО. То, что этот объект напоминал странное облако, для них ничего не значит.

Очевидцы пишут в местных соцсетях, что подобные облака в форме НЛО в небе Барнаула появлялись и раньше, но всегда в одной и той же стороне. Это может свидетельствовать о том, что инопланетяне интересуются конкретным местом.

Учёные с этим не согласны. Они считают явление в форме летающей тарелки обычным облаком, хотя и соглашаются, что подобное можно увидеть не часто.

По их мнению, такие облака образуются между воздушными слоями. Как правило, они предвещают приближение атмосферного фронта и резкое изменение погоды.

У этих облаков есть свойство почти не двигаться, а потом просто растворяться в небе, что также пугает тех, кто наблюдает подобное явление.

Помимо того, некоторые видят в нём ассоциацию не с НЛО, а с «грибком» от ядерного взрыва.

Если жители Барнаула не очень поверили в приход к ним пришельцев, то в Великобритании совсем другая картина. 36% британцев твёрдо уверены, что инопланетяне существуют.