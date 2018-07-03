VistaNews.ru


"Инопланетяне близко": В небе Барнаула появился НЛО

Сегодня, 10:15

Тема "чужого" разума продолжает тревожить умы людей во многих странах мира. Тем более, что она постоянно подогревается достаточно непонятными явлениями, происходящими в разных уголках планеты.

 Многие полагают, что инопланетяне снова проявили себя. В небе Барнаула, по их мнению, появился НЛО. То, что этот объект напоминал странное облако, для них ничего не значит.

Очевидцы пишут в местных соцсетях, что подобные облака в форме НЛО в небе Барнаула появлялись и раньше, но всегда в одной и той же стороне. Это может свидетельствовать о том, что инопланетяне интересуются конкретным местом.

Учёные с этим не согласны. Они считают явление в форме летающей тарелки обычным облаком, хотя и соглашаются, что подобное можно увидеть не часто.

По их мнению, такие облака образуются между воздушными слоями. Как правило, они предвещают приближение атмосферного фронта и резкое изменение погоды.

У этих облаков есть свойство почти не двигаться, а потом просто растворяться в небе, что также пугает тех, кто наблюдает подобное явление.

Помимо того, некоторые видят в нём ассоциацию не с НЛО, а с «грибком» от ядерного взрыва.

 Если жители Барнаула не очень поверили в приход к ним пришельцев, то в Великобритании совсем другая картина. 36% британцев твёрдо уверены, что инопланетяне существуют.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Жители Барнаула видели в небе странные следы инопланетян

Уфологи: Над Орегоном пролетели инопланетяне‍

В небе над Новосибирском зависло овальное облако в форме НЛО

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем