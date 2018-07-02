Найдено тело внука основателя группы «Гута»

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На Ленинградском шоссе в Москве обнаружено тело юноши. После выяснения обстоятельств установлено, что это внук председателя совета директоров группы компаний «Гута».

Средства массовой информации распространили информацию о том, что в районе Ленинградского шоссе столицы обнаружено тело 19-летнего юноши. На место происшествия выехали сотрудники полиции и экспертная группа. После выяснения обстоятельств удалось выяснить, что оно принадлежит внуку председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрию Гущину.

Известно, что сотрудники полиции нашли в квартире пострадавшего записку, где он признавался девушке в любви и хотел строить с ней отношения. После выяснения жизненных установок юноши, стало известно, что он являлся игроманом и в ночь перед своей гибелью получил несколько поражений в интернет-турнире. Какая причина смерти юноши, пока неизвестно. На данный момент его тело отправлено для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

В пресс-службе компании «Гута» пока не прокомментировали информацию о нахождении тела внука основателя компании. Сообщается, что происшествие случилось 15 июня, парень скончался от травм, которые получил в результате падения с высоты. Тело пострадавшего обнаружила консьержка.