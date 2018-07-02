Беременную девушку в Тюмени ударило током при глажке белья

Сегодня, 16:12

21-летняя девушка на 37 неделе беременности при глажке белья случайно дотронулась до оголенного провода утюга.

Она получила настолько сильный удар током, что даже упала на пол. Муж уложил пострадавшую на кровать и вызвал скорую помощь. Медики прибыли на место происшествия через 10 минут.

Медики обследовали девушку, сняли кардиограмму, обработали место электрического ожога на руке и наложили повязку.

С целью более полной диагностики состояния организма беременную госпитализировали в областную клиническую больницу № 1.

Поражение электрическим током может иметь тяжелые последствия. От пяти до пятнадцати процентов таких случаев приводят к летальному исходу. Удар током может привести к ожогу, судорогам, слепоте, потере сознания вплоть до смерти.

А все претензии в нашем случае надо адресовать мужу пострадавшей – что же это за мужчина, молодая жена которого гладит белье утюгом с оголенным проводом.