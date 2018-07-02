Суд в Калининграде оштрафовал ритуальное агенство за незаконную кремацию

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Горожанка отсудила у хозяина организации 30 тысяч рублей за ненадлежащее сожжение тела ее бабушки.

В феврале 2017 года жительница Калининграда обратилась в ритуальное агентство с целью организовать обряд погребения для своей скончавшейся бабушки из Архангельского региона. Сотрудники заведения предложили ей кремировать тело и подготовить все документы для беспрепятственной перевозки праха в другой регион. Через месяц женщине выдали урну с прахом для дальнейшего захоронения в калининградском регионе и документы, однако в самолет она не смогла пройти - пакет документов не давал права на перевозку праха в багажном отсеке. Также выяснилось, что организация незаконно использовала мобильный топочный блок для сжигания трупов усопших с 2014 года.

Ее жалобу в адрес предпринимателя оставили без ответа, после чего калининградка подала иск в суд. Согласно требования законодательства РФ, кремацию тел должны проводить в отдельном специально оборудованном помещения на отдельном участке земли. Более того, данная организация использовала запрещенную к эксплуатации установку.

Центральный районный суд города Калининград признал, что бизнесмен организовал некачественный сервис и проводил незаконную кремацию, и обязал ответчика возместить потраченные деньги истцу в размере 15 тысяч рублей, а также компенсировать ей моральный вред на сумму 5 тысяч рублей и оштрафовал на 10 тысяч рублей.