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В Аше родители девочки вызвали скорую из-за высокой температуры, которая поднялась у малышки. Медики попытались спасти малышку, но не успели доставить до медицинского учреждения.

Медики и сотрудники правоохранительных органов Аши устанавливают причины смерти девочки 2016 года рождения, которая скончалась в карете скорой помощи. Установлено, что у малышки поднялась высокая температура, родители не смогли справиться с ней самостоятельно и решили вызвать скорую помощь.

Прибывшие на место специалисты приняли решение доставить больную в медицинское учреждение, но не успели – девочка скончалась прямо в автомобиле. Родители девочки подали заявление в полицию, ведь в кончине малышки они винят медиков. В ходе следствия установлено, что у пострадавшей несколько дней поднималась температура, но ее удавалось сбить при помощи жаропонижающих средств, но к участковому педиатру обращения не было зафиксировано.

Известно, что тело девочки направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая и установит истинные причины трагедии. После получения ее результатов сотрудники правоохранительных органов смогут сообщить почему на Южном Урале ребенок скончался в карете скорой.