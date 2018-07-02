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В донскую колонию наркотики передают в перце

Сегодня, 13:49

Сотрудники российских колоний строго следят за передачей запрещенных вещей заключенным, но все же фантазия людей, которые приносят передачи, не имеет границ. Для передачи в места заключения наркотиков используются различные продукты.

Руководство исправительной колонии №5, которая расположена в Константиновске, сообщило об инциденте, который произошел 30 июля. Сообщается, что житель Волгоградской области, который пришел проведать своего родственника, находящегося в данном заведении, пытался передать ему наркотическое вещество.

Известно, что все передачи в обязательном порядке проверяются сотрудниками колонии по всей строгости. В данной посылке был собран продуктовый набор. Внимание сотрудников колонии привлек болгарский перец, в котором, при более детальном осмотре, был обнаружен порошок красно-белого цвета, который является наркотическим веществом.

После составления описи находку передали сотрудникам правоохранительных органов, которые начали расследование данного инцидента. Мужчину, который попытался передать наркотики в колонию, также задержали и передали в руки полиции. Установлено, что передача была предназначена для его 41-летнего знакомого, который был осужден за нарушение правил дорожного движения.

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