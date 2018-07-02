Сегодня, 13:48

Неприятный случай произошел в одном из российских городов. Рано утром прохожие и жители близлежащих домов заметили пару молодых людей, которая во дворе жилого дома без стеснения занималась сексом.

В Новосибирске наглые любовники занялись сексом на детской площадке. Вопиющий инцидент на улице Есенина снял на видео житель одной из квартир близлежащего дома. Ролик выложили в Сеть и теперь его может посмотреть любой желающий. Многие пользователи возмущены безответственным поведение автора ролика и осуждают администрацию, которая позволила его выложить, так возраст пользователей не ограничен и его могут увидеть дети.

Что же касается самого секс-скандала, то здесь интернет-сообщество разделилось на два лагеря. Некоторые отнеслись к паре философски и иронично: «Раз в жизни может и можно попробовать, экстрима и воспоминаний ради», но посоветовал все же использовать природу более романтичных мест, Мальдивы например, кто-то счел, что: «материнский капитал - святое дело». Другие считают это моральным разложением и отсутствием стыда у молодого поколения.

Но, хорошо уже то, что в это время во дворе не гуляли дети и не видели происходящего, которое шокирует даже взрослого человека.