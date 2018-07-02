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ФСИН назвала самые частые преступления в России

Сегодня, 13:43

Стало известно, по каким статьям чаще всего осуждают преступников в России.

Самые частые преступления 2017 года за наркотики. Такие данные назвала ФСИН. Всего в колониях отбывают наказание 495 тысяч заключенных. За преступления, связанные с наркотиками, из них осуждены 136 тысяч человек. За убийства осуждены 123 тысячи, за кражи 73,5 тысячи, за разбой 34 тысячи, за грабеж 27 тысяч. 193 487 осужденных рецидивисты, то есть были осуждены неоднократно.

В воспитательных колониях содержатся 1443 несовершеннолетних. Среди несовершеннолетних преступников самые частые преступления разбой, грабеж, кража, изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство. С 2012 года число заключенных в России снизилось с 585 020 человек до 495 139 человек.

По статистике МВД России, количество преступлений снижается. По данным министерства, в 2016 году количество тяжких правонарушений сократилось на 21%, а в 2017 году уменьшилось еще на 4,7%. Раскрываемость преступлений по статистике МВД 92%. Каждое второе преступление совершается гражданами, ранее уже привлекавшимися к уголовной ответственности. Часто преступления совершаются лицами, страдающими алкоголизмом (каждый третий преступник был в состоянии опьянения). Общий ущерб от преступных действий граждан в 2017 году зафиксирован на величине 408,5 млрд. руб., что на 27,4% меньше, чем в 2016 году.

Количество убийств в России за последние 5 лет снизился на 27% с 14,3 тыс. до 10,4 тыс. в год. Количество заказных убийств за тот же период стало меньше на 33%. Но одновременно с этим наблюдается рост серийных убийств. Статистика серийных убийств за последние годы засекречена.

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