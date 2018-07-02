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В МВД прокомментировали жестокое избиение фаната в Воронеже

Сегодня, 13:09

Ответить за действия «Росгвардии» пришлось начальнику пресс-службы МВД России по Воронежской области.

Наталья Куликова была сдержана в высказываниях и не обмолвилась лишним словом о вопиющем поведении правоохранительных органов с фанатами в Воронеже.

«По факту размещенного в сети интернет ролика поясняю, что сотрудники полиции в пресечении противоправных действий участия не принимали», - сообщила уполномоченная.

Мы сегодня сообщали, что в Воронеже полиция усмиряла фаната дубинками за танец на «бобике».

Пользователи социальных сетей негодуют, поскольку не понимают методов, которые использовали стражи правопорядка против россиян. Действия полиции осудили, а мотивов их поведения никто не знает точно.

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