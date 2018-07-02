VistaNews.ru


Рязанские вандалы разбили автобусную остановку

Сегодня, 11:58

Свидетели происшествия снимали разгром на камеру. По кадрам видеозаписи стало ясно, что молодые люди очень пьяны.

Рязанские вандалы после распития алкогольных напитков разбили стеклянную автобусную остановку. Молодому человеку за погром в общественном месте грозит от трех лет лишения свободы и административный штраф. Автобусная остановка находится на улице Маяковского возле спортивного стадиона «Спартак». Мужчина воспользовался частью шлагбаума в качестве орудия, который стоял на въезде возле жилого дома. Подчеркивается, что рядом с местом происшествия находится здание министерства внутренних дел Рязани, поэтому полицейские быстро отреагировали и задержали нарушителя. 

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Приморье пьяный автомобилист врезался в остановку

Жители Владикавказа обсуждают загадочную автобусную остановку

В Рыбинске вандалы прокололи колёса и разбили стёкла припаркованным машинам

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем