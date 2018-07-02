Рязанские вандалы разбили автобусную остановку

Сегодня, 11:58

Свидетели происшествия снимали разгром на камеру. По кадрам видеозаписи стало ясно, что молодые люди очень пьяны.

Рязанские вандалы после распития алкогольных напитков разбили стеклянную автобусную остановку. Молодому человеку за погром в общественном месте грозит от трех лет лишения свободы и административный штраф. Автобусная остановка находится на улице Маяковского возле спортивного стадиона «Спартак». Мужчина воспользовался частью шлагбаума в качестве орудия, который стоял на въезде возле жилого дома. Подчеркивается, что рядом с местом происшествия находится здание министерства внутренних дел Рязани, поэтому полицейские быстро отреагировали и задержали нарушителя.