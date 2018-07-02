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В Челябинске в больнице скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа

Сегодня, 11:53

Её сын находится в тяжёлом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь.

В Челябинске дал о себе знать инцидент со взрывом бытового газа в одном из жилых домов города. Напомним, что после случившегося в медучреждения госпитализировали в критическом состоянии двух человек. Теперь стало известно, что в больнице скончалась женщина. Пострадавшая при взрыве газа местная жительница получила серьёзные травмы. Врачи предприняли ряд попыток улучшить состояние пациентки, однако все они оказались безуспешными. Между тем, в реанимации продолжает бороться за жизнь 10-летний сын умершей.

Он, также как и мать, сильно пострадал во время взрыва. В настоящее время его состояние оценивается врачами как тяжёлое. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, без которого обходиться пока не может. Врачи не дают прогнозов относительно судьбы ребёнка.

Ранее мы писали, что власти разрешили вернуться в свои квартиры жильцам дома в Челябинске, где взорвался газ. Специалисты обследовали здание и пришли к выводу, что оно безопасно для проживания.

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