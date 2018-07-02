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В Москве в доме на Патриарших прудах произошёл пожар

Сегодня, 10:37

Женщину и маленького ребёнка удалось вытащить из пылающего здания.

В Москве сегодня утром произошёл пожар в жилом многоквартирном доме. Местная пресса передаёт, что инцидент имел место быть в здании на Патриарших прудах. Прибыв на место, спасатели выяснили, что горит квартира на шестом этаже. Специалисты оценили обстановку и установили, что существует угроза перемещения огня на чердак и крышу здания. С помощью автолестницы пожарные пробрались в охваченную огнём квартиру и сумели спасти женщину с маленьким ребёнком. Больше ничего о пострадавших не известно. Отмечается, что огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. В квартире сгорела мебель жильцов. Известно, что к тушению пожара были привлечены 24 человека из личного состава МЧС, а также восемь единиц специальной техники. По состоянию на 9:24 огонь был ликвидирован. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Ранее мы писали, что пожар произошёл в ресторане быстрого питания Burger King в Москве. Из здания эвакуировали 100 посетителей.

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