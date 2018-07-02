На Камчатке запутался в рыболовных сетях и погиб краснокнижный кит

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Животное настигла ужасная смерть от голода.

На Камчатке обнаружили труп горбатого кита, который выбросило на побережье залива Корфа Берингова моря. Фотографии с места трагедии публиковали местные жители. Специалисты резервата провели проверку и установили обстоятельства гибели млекопитающего. По их версии, краснокнижный кит запутался в рыболовных сетях. Он погиб в ужасных муках, поскольку долгое время не мог освободиться из плена и постепенно терял возможность добывать себе еду. В итоге от голода и наступающего некроза тканей животное постепенно настигает смерть.

Ученые подчёркивают, что мусор в море представляет большую угрозу для китов, которые при выныривании для вентиляции лёгких запутываются в сетях и в будущем обездвиживаются ими. Плавники и хвост млекопитающих со временем затягиваются всё туже, что избавляет их возможности выживать. Произошедший инцидент заставил специалистов провести очистку акватории от мусора, однако, как отмечают эксперты, подобные случаи будет продолжаться, поскольку засорение моря не прекращается.

Ранее мы писали, что в Австралии гигантский кит напал на лодку с туристами. Люди чудом спаслись от морского животного.