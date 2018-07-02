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На реке Орь в Орске нашли труп утонувшего мужчины

Сегодня, 09:42

Аварийно-спасательная служба подтвердила информацию, напоминая людям о правилах поведения на водоемах.

 На реке Орь в Орске нашли труп утонувшего мужчины. На данный момент устанавливаются причини произошедшего. Статистика гласит, что в регионе за последнее время утонули 5 человек. Спасательный отряд напоминает гражданам о важности соблюдения техники безопасности при посещении рек и озер.

Зачастую, люди полагаются на случайные пляжи, не оборудованные для заплывов, детей отпускают самостоятельно бороться с водным потоком, а сами часто начинают принимать спиртные напитки. После бурных «посиделок» начинаются смертельные заплывы, завершающиеся вызовом спасателей. В минувшее воскресенье вечером в Оренбургской области была обнаружена шокирующая находка – в реке Орь утонул мужчина.

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