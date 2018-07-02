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Саратов атакуют ночные змеи

Сегодня, 09:06

Пресмыкающиеся всё охотнее приближаются к людям в тех местах, где раньше их никогда не было. Некоторые из них достаточно опасны.

Вот и Саратов сейчас, буквально, атакуют ночные змеи. Днём они на свет, как правило, предпочитают не появляться.

Очередные ночные змеи проявились в Заводском районе. Об этом сообщил местный житель, возвращавшийся ночью домой. Он определил их, как медянок и назвал очень ядовитыми.

Фото он разместил в Сети вместе с комментариями. Его сразу поправили, медянки – не ядовиты. Эти змеи могут укусить, но существенной опасности для людей не представляют.

Медянка является тонкой и длинной змеёй. Многие саратовцы проинформировали, что нередко стали видеть их в своих гаражах. Один мужчина, также проживающий в Заводском районе, сообщил, что похожая змея заползла к нему в квартиру.

Нашлись специалисты, которые сообщают, что у змеи, изображённой на фотографии вид вовсе не медянки, а узорчатого полоза. Он тоже не ядовитый. Попутно они выкладывали свои фотографии змей, атакующих Саратов.

Есть и шутливые комментарии о том, почему змеи «проснулись». Если так орать после победы сборной РФ, проснутся не только змеи, кроты повылезают из-под земли.

В то же время все сходятся в одном. В городе, действительно, появилось много змей.

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