Под Череповцом на реке Ягорба появилось огромное мазутное пятно

Ну не может человек не загрязнять природу и не гадить самому себе. Происшествие в Вологодской области лишь подтверждает это.
Под Череповцом на реке Ягорба вечером появилось огромное мазутное пятно. Сообщение об этом было отправлено капитаном теплохода «Лименда».
К указанному месту незамедлительно прибыли специалисты водно-спасательного отряда, чтобы измерить величину, которую имеет мазутное пятно.
На тот момент его размер составлял, приблизительно, 20х200 метров. Но уже к утру размер цветной поверхности увеличился.
Мазутное пятно с реки Ягорба достигло уже и Шексны, что сделало ситуацию тревожной.
Предположительно, выброс произошёл при работе АЗС «Шексна». К расследованию инцидента приступили работники природоохранной прокуратуры.
Как и когда местные власти собираются ликвидировать мазутное пятно на реках под Череповцом, пока не известно.