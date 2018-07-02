Под Череповцом на реке Ягорба появилось огромное мазутное пятно

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Ну не может человек не загрязнять природу и не гадить самому себе. Происшествие в Вологодской области лишь подтверждает это.

Под Череповцом на реке Ягорба вечером появилось огромное мазутное пятно. Сообщение об этом было отправлено капитаном теплохода «Лименда».

К указанному месту незамедлительно прибыли специалисты водно-спасательного отряда, чтобы измерить величину, которую имеет мазутное пятно.

На тот момент его размер составлял, приблизительно, 20х200 метров. Но уже к утру размер цветной поверхности увеличился.

Мазутное пятно с реки Ягорба достигло уже и Шексны, что сделало ситуацию тревожной.

Предположительно, выброс произошёл при работе АЗС «Шексна». К расследованию инцидента приступили работники природоохранной прокуратуры.

Как и когда местные власти собираются ликвидировать мазутное пятно на реках под Череповцом, пока не известно.