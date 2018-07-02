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В Кемерове загорелся храм Архангела Михаила

Сегодня, 07:31

К тушению пришлось привлечь 10 единиц техники и 34 человека личного состава. Вероятная причина трагедии заключается в нарушении правил техэксплуатации.

 Представители пресс-службы ГУ МЧС по региону сообщили о том, что загорелся храм Архангела Михаила. Пожар начался в ночь на сегодня, сигнал о нём поступил в 22:12, а потушить его удалось только к 02:33 по Мск. В конечном итоге обгорела крыша. Предварительные данные гласят о том, что на площади 80 кв. м никто не пострадал.

Огромный состав пожарных был привлечен для ликвидации воспламенения, теперь придется также до конца проверить причины случившегося, и разобраться с последствиями пожара.

На официальном сайте храма написано, что построили его в 2015-м году под руководством Амана Тулеева, экс-губернатора региона, на деньги его близких друзей. 18-метровая святыня была создана из кедровых и сосновых пород в лучших традициях русского зодчества.

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