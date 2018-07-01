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Домашние животные – это, как правило, хорошо. Однако существует и правило, что, если дурной хозяин, то дурной и питомец. В особенности опасно, если он большого размера и с зубами.

В Кургане пьяный мужчина с собакой «терроризирует» весь район. Об одном из таких случаев сообщила очевидица в местной соцсети.

По её информации, она около 23:20 вышла на балкон в доме, который находится в Кургане. Она заметила, что во дворе пьяный мужчина разгуливает с большой собакой овчаркой. На неё он при этом не надел намордник и не использовал поводок.

В результате, собака кинулась на молодых парня и девушку, которую, похоже, укусила. Та начала плакать и рассматривать полученную рану.

В это время пьяный мужчина начал возмущаться, что не нужно в Кургане гулять так поздно. При этом он применял «трёхэтажную» нецензурщину. После этого он сказал, что если через 10 секунд парочка не уйдёт, он спустит на неё пса вновь. Те предпочли ретироваться.

Когда женщина сделала владельцу собаки замечание с балкона, он поднялся к её квартире и начал громко стучать в дверь. Естественно, ему не открыли, а вызвали правоохранителей. Мужчина с животным предпочли удалиться до их прибытия.

Сейчас женщина ищет пострадавших от его действий, чтобы написать заявление в полицию.