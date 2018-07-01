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На Северном Кавказе дети-живодёры выкололи глаза котятам

Сегодня, 18:44

После этого маленькие садисты задушили и выкинули животных. Местные жители призывают изолировать этих детей от нормального общества.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, данный случай произошёл на Северном Кавказе в Невинномысске. По словам местных жителей, возле гимназии на улице Гагарина дети-живодёры поймали маленьких котят и выкололи им глаза. После этого садисты задушили животных и выкинули их.

Пользователи одного из пабликов, который посвящён Невинномысску, были шокированы жестокости школьников, которую они испытывали к котятам. Они предлагают изолировать этих детей-живодёров из нормально общества за их садистские деяния.

Многие люди предложили, что нужно обратиться с заявлением в правоохранительные органы, потому что как раз из таких ребят вырастают будущие насильники и убийцы. Более гуманные способы наказания предлагали родителям следить за своими детьми.

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