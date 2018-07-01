В Новосибирской области детей посадили в багажник вместо салона авто

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Пользователи Сети подвергли данный случай резкой критике, отмечая, что был возможен и летальный исход.

Странный способ для перевозки выбрали мамы трёх дошкольниц, проживающие в Криводановке, Новосибирская область. Они посадили внутрь салона только грудничка, а вот девочкам пришлось ехать в душном багажнике. Почему было сделано именно так, не уточняется. Однако комментаторы в Сети отметили – хорошо, что на пути не попался какой-нибудь «пьяный шумахер».

В ином случае багажник мог просто оказаться разбитым, и матери поплатились бы за свою беспечность с перевозкой как минимум оплатой дорогостоящего лечения в травматологии. Отдельные пользователи, впрочем, не увидели в данной ситуации ничего страшного. Один подписчик даже заявил, что сам в детстве как-то проехался в багажнике, причём по своей инициативе. Другие подчеркнули – наверняка поездка была недолгой, а потому дошкольницам ничего не угрожало.