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Многоэтажки являются необходимостью и уже привычной обыденностью. Однако забывать о том, что окна подавляющего большинства квартир находятся высоко, не стоит.

В Краснодаре мужчина выпал из окна 10 этажа. Это случилось 30 июня, когда шла вторая половина дня. Как сообщают очевидцы, под самыми окнами дома росло большое дерево. На него мужчина поначалу и упал. Оно несколько снизило силу удара тела о землю, но высота падения была очень велика.

Вызванные медики смогли лишь зафиксировать смерть. Травмы оказались слишком серьёзными.

Что послужила причиной падения человека из окна 10 этажа, предстоит выяснять правоохранителям.

Был ли мужчина в момент падения трезв, не сообщается, как и о том, были ли у трупа травмы криминального характера.