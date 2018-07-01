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Под Курском упавшее дерево убило мужчину

Сегодня, 16:42

Пронесшийся ночью по территории области ночной циклон принес мощный ураган, который привел к трагическим последствиям.

Трагедия произошла сегодня ночью около 4:00 в деревне Половнево Октябрьского района Курской области. Там упавшее от бушевавшей стихии дерево убило 40-летнего мужчину. В ГУ МЧС по Курской области сообщили, что от полученных ранений местный житель скончался на месте трагедии.

К устранению последствий сильного дождя, грозы и ветра под Курском были привлечены 74 спасателя и 16 единиц спецтехники. Работники опиливают рухнувшие деревья, расчищали улицы от веток и мусора, при этом задействовали автокран, коленчатый подъемник, аварийно-спасательную установку на основе машины Ford и иные автомобили.

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