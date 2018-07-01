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В Ижевске задержан автомобиль с пассажирами на крыше

Сегодня, 15:18

Вчера, 30 июня, ГИБДД задержали предприимчивого водителя с клиентами на «чердаке».

Звонок взволнованных людей поступил на пульт правоохранителей вчера. Люди говорили, что по Ижевску колесит автомобиль с пассажирами на крыше. Горе-водитель был задержан специальным отрядом. В Ижевске мужчинам удалось проехать несколько кварталов, нарушая правила дорожного движения.

Дружинники заметили опасное транспортное средство на улице Кирова, сообщили о нем в дежурную часть, полиция остановила машину на перекрестке улиц Удмуртской и Майской. Очевидцы напуганы происходящим, поскольку такое поведение может означать усугубление ситуации с нарушением правил на проезжей части не только водителями, но и пассажирами. Судьба участников доблестных «покатушек» остается пока неизвестной.

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