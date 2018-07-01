В Петербурге ветер сдул коляску с грудничком

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Ребенка госпитализировали в больницу с ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой.

Мама прогуливалась с грудничком. Возвращаясь домой, она отвлеклась на несколько минут, чтобы достать ключи. В этот момент ветер сдул коляску, и ребенок оказался на тротуаре. Медики в Петербурге приехали по вызову в Фрунзенский район около 18:00 30 июня. Определили малыша в Детскую больницу №5.

По факту произошедшего полицейские, как полагается, провели проверку. Если вину матери докажут – ей может грозить ответственность. Ребенок находится в тяжелом состоянии при наличии всех травм и повреждений. За его жизнь продолжают бороться специалисты. Мать и отец не находят себе места от этой ситуации.