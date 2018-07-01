В Смоленске в ТРЦ «Макси» потекла крыша

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30 июня залило дождем огромный ТРЦ «Макси» в Смоленске.

Крыша не выдержала сильнейшего ливня. Весь пол на третьем этаже здания оказался в лужах, плитка сразу стала очень скользкой. Потекла далеко не одна крыша «Макси». В Смоленске затопило подъезды, залило верхние этажи многих домов.

Надо сказать, что работники торгово-развлекательного центра оперативно среагировали на протечку: место «потопа» было огорожено, выставлены плакаты, расставлены тазики для сбора воды.

Зданию ТРК «Макси» всего 3,5 года.