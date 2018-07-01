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В Москве в ходе штурма освободили заложника магазина "Дикси"

Сегодня, 15:04

Сотрудники ГУ ВМД и Росгвардии успешно провели операцию в торговой точке на Большой Академической улице. Работница магазина с незначительными травмами доставлена в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает. 

В Москве правоохранители в ходе штурма освободили женщину, противоправно удерживаемую злоумышленником в магазине "Дикси" на Большой Академической улице. Пострадавшую увезли в больницу, захватчик арестован. По предварительной версии, просочившейся в СМИ, это ранее судимый мужчина, который хотел совершить кражу в продуктовом, но его увидели, после чего он напал на сотрудницу магазина.
Напомним, сегодня днем в диспетчерскую МВД в Москве сообщили о незаконном удержании сотрудника магазина «Дикси», торговой точке на улице Большая Академическая. Неизвестный гражданин, вооруженный ножом, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, взял в заложники сотрудницу торговой точки. Злоумышленник добивался диалога с представителями силовых ведомств и требовал денежной суммы в размере трехсот тысяч рублей. 
У магазина остановить противоправные действия пытались полицейские и силы Росгвардии. На место происшествия прибыл руководитель московского ГУ МВД Олег Баранов. Территория вокруг торговой точки была оцеплена, проезд перекрыт в радиусе одного квартала от места ЧП, продолжал курсировать только общественный и спецтранспорт. Движение по тротуарам также было запрещено. Содействие оказывали прибывшие бригада скорой помощи и сотрудники психиатрической службы.

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