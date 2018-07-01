Девушки Ростова напуганы нападающим сзади маньяком

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Чудом спасенная жертва мужчины предупредила девушек о грозящей опасности и во всех подробностях описала нападавшего.

В социальных сетях жительница Ростова сообщила, что 29 июня около 22:00 стала жертвой нападения неизвестного мужчины в Северном микрорайоне, близ шайбы. Детали происшествия жертва не раскрыла, лишь отметила, что ее отбил случайно оказавшийся поблизости прохожий, и сообщила приметы маньяка. На вид мужчине от 26 до 35 лет, плечи широкие, руки и ноги накачаны, спортивного телосложения, рост около 176 сантиметров. Лицо треугольное, либо в форме сердца, на подбородке негустая борода. Нападающий сзади маньяк был одет в черную длинную футболку с надписью «Юность».

Ростовчанка подчеркнула, что маньяк уже давно держит в страхе весь город, девушки Ростова напуганы нападающим сзади неадекватным мужчиной. Ей точно известно о еще одном нападении, которое произошло 27 июня близ остановки Лелюшенко: неизвестный подкрался со спины к девушке и начал душить свою жертву, засовывая ей пальцы в рот, царапал горло.