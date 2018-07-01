Жителей Белгородской области возмутили двойные ценники в «Пятёрочке»

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Сотрудники магазина наглым образом обманывают покупателей.

Двойные ценники в «Пятёрочке» в Белгородской области вызвали бурное обсуждение в сети. Местных жителей возмутили подобные меры, направленные на реализацию недоброкачественной продукции. Инцидент произошёл в посёлке Октябрьский.

Как пишет в социальных сетях покупательница, ставшая жертвой обмана, 29 июня она приобрела в магазине известной торговой сети булочки. Речь идёт о продукции, которую производит сама «Пятёрочка». Женщина утверждает, что на месте проверила дату изготовления и срок годности. На этикетке было указано, что булочки испекли в тот же день – 29 июня. Употребить продукт нужно было до 30 июня.

Расплатившись за покупку, она отправилась домой и только там заметила обман. Оказалось, что ценник с датой выпуска и сроком годности был наклеен поверх ещё одной этикетки. На ней было указано, что булочки испекли днём ранее. Срок годности соответственно также истекал на день раньше. Женщина пожаловалась пользователям на мошенничество и предупредила покупателей о подмене. В «Пятёрочке» на инцидент пока никак не отреагировали.

Ранее мы писали, что в Дагестане на заправках вместо АИ-92 продают АИ-80. Установить подмену удалось благодаря усилиям общественных активистов.