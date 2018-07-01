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Видео дебоширки без штанов в аэропорту «Толмачево» возмутило Сеть

Сегодня, 12:24

Блондинка посидела на ступеньках со спущенной одеждой, чем привлекла полицию.

Видео дебоширки без штанов в аэропорту «Толмачево» возмутило Сеть. Люди обеспокоены состоянием нарушительницы порядка, которую не могли утихомирить даже мужчины полицейские.

В ответ на все просьбы девушка только дико орала и дралась ногами. После ее отвезли в участок, где она продолжила свои приключения и принялась атаковать сокамерников.

Далее ее перевели в одиночную небольшую камеру, а затем последовал «привычный стриптиз». Что это было и как с этим далее поступят в полиции, пока неясно. Но очевидцы настаивают на том, что подобное поведение должно быть наказуемым.

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