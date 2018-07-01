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Вандал вырвал саженец ели в центре Благовещенска

Сегодня, 11:58

Владелец цветочного магазина близ места происшествия призывает горожан беречь красоту своего родного города и попросил сообщить о личности хулигана с деревцем в руках, которого запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.

Вчера днем в центре Благовещенска вандал с корнем вырвал саженец ели, высаженный в клумбе близ цветочного магазина. Действие хулигана попало на камеру уличного видеонаблюдения. В социальных сетях владелец торговой точки опубликовал стоп-кадр, на котором отчетливо запечатлен молодой человек с деревцем в руках, и призвал местных жителей не быть такими мелочными, полюбить родной город, и беречь красоту вокруг себя, а также попросил сообщить, если кто-нибудь узнает вандала.

Автор отметил, что подобное в городе происходит не в первый раз - ранее другого хулигана уже заставили вернуть растение на место.

В комментариях под постом пользователи осудили поступок молодого человека, считая, что вандал решил таким поступком покрасоваться перед своими друзьями. Также горожане отметили, что за подобные действия необходимо наказывать штрафом или общественно-полезным трудом.

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