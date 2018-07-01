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В Астрахани в День молодёжи вандал обрывал кусты роз

Сегодня, 11:47

Чего не сделаешь для того, чтобы порадовать любимую. В особенности, если рядом нет правоохранителей.

В Астрахани накануне прошёл День молодёжи. На праздновании вандал расхаживал по клумбам и обрывал кусты роз. При этом он не стеснялся, что его снимают. Инцидент произошёл в парке Гейдара Алиева. Молодой человек сначала не спеша прошёлся по газону, видимо, выбирая кусты роз с более крупными цветами.

Когда очевидица спросила молодого человека, зачем он это делает, тот ответил, что из романтических побуждений. Он хотел подарить букет роз своей подруге, а деньги потерял и, как назло, именно в День молодёжи.

Правда, отвечал он не очень уверенно, и было заметно, что вандал немного стесняется, но своего занятия не прекращал. Всего он вырвал около десяти роз, после чего скрылся.

Информация о нарушителе уже передана правоохранителям Астрахани.

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