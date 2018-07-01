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Подводный монстр напугал туристов на Волге

Сегодня, 11:28

Мерзкое существо, поднявшееся из глубин, вынудило очевидцев вызвать на место спасателей и полицию.

В Вольске Саратовской области произошёл курьёзный случай. Местные отдыхающие на Волге обнаружили странное существо, которое приняли за утопленника. Подводный монстр напугал туристов. Инцидент произошёл накануне, 30 июня. Оказалось, что люди нашли в реке останки огромного сома. При этом отдыхающие не стали разбираться в ситуации и трогать находку, а сразу же сообщили о произошедшем в полицию и спасателям.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС немедленно установили, что речь идёт не об утопленнике, а об огромных размерах соме. Рыба длиной в 1,5 метра весила примерно 100 килограммов. Спасатели выловили тушу и оттянули её в сторону, чтобы она не отравляла воду в реке.

Ранее мы писали, что в Москве утонула девочка. 12-летняя школьница погибла в одном из столичных прудов. Трагедия произошла в конце июня.

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