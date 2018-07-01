В Новосибирске воспитателя детсада обвинили в избиении ребёнка

Сегодня, 11:08

Пока матери не было рядом, малыша побили и закрыли в тёмном туалете.

О происшествии и действиях воспитателя детсада «Эталон» в Новосибирске сообщает в социальных сетях другая воспитательница, которая уже не работает в образовательном учреждении.

Экс-сотрудница заявляет, что всё случилось, когда она отлучилась с работы по срочным делам, оставив своего годовалого сына со своей коллегой в одной из групп. Когда девушка вернулась, она пришла в ужас, обнаружив на лице малыша синяки, ссадины и гематомы.

В сообщении в избиении ребёнка обвинили именно воспитательницу. Она объяснила экс-коллеге, что мальчик проснулся и начала сильно плакать, так как мамы рядом не было. В итоге его решили закрыть в туалете. Синяки же появились от того, что свет в уборной был выключен и малыш бился об углы, когда искал дверь, чтобы выбраться. Такое наказание настигло ещё одного мальчика, который, кстати, никак не пострадал.

Женщина отвезла сына к врачам. Они заявили, что синяки могли появиться от ударов рукой по лицу мальчика, однако точного диагноза не было. Кроме того, у ребёнка диагностировали сотрясение головного мозга.

Когда мать обратилась к директору детсада, её уволили, чтобы она не смогла раздуть скандал. Почему женщина не обратилась к правоохранителям, не известно. Ситуацию она описала в соцсетях, взывая к справедливости.